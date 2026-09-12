Papa León XIV llama a una “responsabilidad compartida” para que el progreso no deje “nuevas ruinas”

El papa León XIV solicitó este sábado a representantes institucionales, empresariales y sociales del continente americano asumir una "responsabilidad compartida" frente a las transformaciones sociales y tecnológicas actuales.

Durante una audiencia celebrada en el Palacio Apostólico, el pontífice advirtió que el avance de nuestra época no debe dejar nuevas ruinas a su paso y que el desafío central radica en definir qué humanidad se desea construir.

El pronunciamiento se emitió en el marco del encuentro "Fratelli tutti: Diálogo socioambiental Norte-Sur", una iniciativa promovida por la Pontificia Comisión para América Latina junto al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) y la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB).

Cultura de negociación e impacto en sectores vulnerables

Durante su intervención, el pontífice destacó que el valor de cualquier consenso debe medirse por el impacto real que genere en las vidas de quienes tienen menor poder para defenderse. Asimismo, señaló que el verdadero diálogo exige mantener la conversación a pesar de los intereses contrapuestos, fomentando una cultura de negociación capaz de abrir caminos donde las diferencias parecen imposibilitar el entendimiento.

El papa insistió en la necesidad de compartir conocimientos, capacidades y recursos al servicio del bien común, recordando que la presencia plural de diversas entidades en una misma mesa implica un compromiso ético ineludible.