Papa León XIV pide perdonar "sin medida" y recuerda a las víctimas del 11 de septiembre

Durante el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico en la plaza de San Pedro este domingo, el papa León XIV instó a los fieles congregados a practicar el perdón "más allá de todo límite, sin medida".

La alocución del Pontífice durante el XXIV domingo del tiempo ordinario estuvo centrada en las enseñanzas del Evangelio de san Mateo, específicamente en el pasaje donde Jesús responde a Pedro sobre la necesidad de perdonar hasta "setenta veces siete".

Explicando la parábola del siervo al que se le perdona una deuda, el Santo Padre indicó que esta cifra invita a superar cualquier cálculo matemático y a vivir la indulgencia con la misma generosidad con la que actúa el amor divino.

Llamado a la clemencia

También advirtió sobre las consecuencias de no tener clemencia, afirmando que sin ella no es posible vivir en paz, ya que su desaparición propicia acusaciones, rencores y guerras que destruyen las relaciones humanas y dividen a las familias.

Conmemoración del 11-S

El líder de la Iglesia católica evocó el vigésimo quinto aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, renovando sus oraciones por quienes perdieron la vida y por los sobrevivientes que continúan cargando con las heridas de aquella tragedia. En ese sentido, señaló que este recordatorio espiritual debe servir como un acicate para renovar el compromiso global con la paz, invitando a los peregrinos a rezar para que cesen los conflictos actuales.