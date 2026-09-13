Brasil: al menos dos muertos y cuatro desaparecidos deja colapso de edificio en construcción

El colapso de un edificio en construcción sobre una casa en la que vivía una familia boliviana dejó al menos dos muertos y cuatro desaparecidos en la ciudad brasileña de São Paulo.

La tragedia se registró la madrugada de ayer; las víctimas mortales son dos mujeres, una de las cuales estaba embarazada. Sus identidades no fueron reveladas; se sabe que son extranjeras.

EMBARGO JUDICIAL

Fueron hallados con vida un hombre y un menor; se buscan a cuatro posibles supervivientes entre los escombros, que son retirados de forma manual para luego dar paso a maquinaria pesada.

El siniestro se produjo en el barrio de Penha, uno de los más humildes de la zona este de São Paulo. La construcción del edificio, de varias plantas, estaba paralizada por un embargo judicial.