Indonesia: rescatan a 107 personas y buscan a más de 100 desaparecidos tras vuelco de un barco

Un transbordador de pasajeros y vehículos que transportaba a más de 240 personas se hundió este domingo en las aguas del mar de Java, en Indonesia, debido a las malas condiciones meteorológicas, dejando un saldo preliminar de al menos 130 desaparecidos, 107 personas rescatadas y seis cuerpos recuperados.

De acuerdo con las autoridades, la embarcación Virgo Transport 8 había zarpado desde la ciudad de Surabaya, en Java Oriental, con destino a Banjarmasin, en la provincia de Kalimantan Meridional, cuando se produjo el naufragio.

Alerta de emergencia y despliegue de rescate

El capitán del navío había reportado previamente la presencia de un mar embravecido con olas de hasta tres metros antes de emitir una señal de socorro donde alertaba que la estructura se estaba escorando. Según indicó I Putu Sudayana, jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Banjarmasin, las autoridades recibieron el aviso dos horas después de perder contacto con la nave.

Como respuesta al incidente, los equipos de rescate desplegaron cuatro embarcaciones incluido un buque de la armada, un helicóptero y contaron con el apoyo de remolcadores en la zona para intensificar la búsqueda de sobrevivientes.

Manifiesto oficial y zozobra en el puerto

La embarcación, de fabricación japonesa, se encontraba a unos 148 kilómetros del muelle de Banjarmasin al momento de registrarse la última posición conocida en altamar. Según el manifiesto oficial, el transporte marítimo llevaba a 243 personas, distribuidas entre 213 pasajeros y 30 tripulantes, aunque las autoridades locales advirtieron que en el país asiático suele haber diferencias entre las cifras registradas y el número real de ocupantes. En tanto, cientos de familiares de los pasajeros afectados se congregaron en el puerto de Trisakti a la espera de noticias.