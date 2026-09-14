Carnaval de Barranquilla: Donde la tradición se convierte en alegría y la memoria se hace fiesta

Cada año, esta ciudad del Caribe colombiano se transforma para recibir el Carnaval de Barranquilla, la fiesta más grande de Colombia y una de las grandes celebraciones culturales de América Latina. Durante sus días de Carnaval, millones de personas se encuentran alrededor de la música, la danza, los disfraces y las tradiciones que han pasado de generación en generación, en una extraordinaria expresión de diversidad, creatividad y alegría.

El Carnaval es fiesta multicultural y mestiza, nacida del encuentro de pueblos y culturas indígenas, africanas y europeas, y enriquecida a lo largo del tiempo por las múltiples comunidades que a través del río grande de la Magdalena y el mar Caribe hicieron de Barranquilla una ciudad abierta al mundo. Esa diversidad vive en sus danzas, músicas, personajes, disfraces y formas de celebrar: la cumbia, el Congo, el Garabato, el Mapalé, el Son de Negro, las Farotas, los Coyongos, los Diablos Arlequines, las Marimondas, los Monocucos, los Toritos y muchas otras expresiones que conforman un universo cultural único.

Pero el Carnaval de Barranquilla es mucho más que una celebración multitudinaria. Es una manera de contar quiénes somos.

A través de sus danzas y personajes, el Carnaval conserva relatos, memorias, imaginarios y formas de vida que constituyen parte esencial de la identidad del Caribe colombiano. Cada comparsa, cada máscara, cada tambor y cada paso de baile lleva consigo una historia. Por eso, celebrar el Carnaval es también preservar la memoria y garantizar que las nuevas generaciones puedan reconocerse en ella.

Su importancia cultural ha sido reconocida dentro y fuera de Colombia. En 2001 fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Congreso de Colombia, mediante la Ley 706. En 2003, la UNESCO lo proclamó Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, reconocimiento que posteriormente dio paso a su inscripción en 2008 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La UNESCO reconoce precisamente aquello que hace extraordinario al Carnaval: su capacidad para reunir expresiones culturales provenientes de diferentes tradiciones y convertirlas en una manifestación colectiva de identidad. Barranquilla, históricamente puerto de encuentro y ciudad abierta al mundo, convirtió esa diversidad en una de sus mayores riquezas.

Una fiesta que moviliza una ciudad y una industria creativa

El Carnaval es también una poderosa plataforma de creación y desarrollo. Detrás de cada desfile existe una extensa cadena de artistas, músicos, diseñadores, artesanos, bailarines, coreógrafos, maquilladores, vestuaristas, carroceros, gestores culturales, productores, emprendedores y hacedores que mantienen viva la fiesta y hacen de ella una industria cultural y creativa de enorme capacidad de movilización.

La fuerza del Carnaval está en su gente. Son los hacedores quienes transmiten los saberes, conservan las expresiones tradicionales y, al mismo tiempo, encuentran nuevas maneras de interpretarlas. Así, tradición e innovación no se enfrentan: dialogan.

Por eso el Carnaval puede mirar hacia el futuro sin dejar de mirar sus raíces. Su capacidad de convocar a la ciudadanía, atraer visitantes nacionales e internacionales y proyectar la cultura del Caribe colombiano al mundo lo ha convertido también en un importante motor de turismo, economía creativa y posicionamiento internacional de Barranquilla.

Pero hay algo que ningún indicador puede medir completamente: la alegría.

Porque el Carnaval tiene la capacidad de convertir la diversidad en encuentro, las diferencias en celebración y la memoria en movimiento. Es una fiesta que pertenece a todos y que, al mismo tiempo, conserva profundamente aquello que la hace barranquillera.

El Carnaval de Barranquilla no solamente se celebra: se hereda, se transforma, se cuenta y se vuelve a vivir.

Y quizás allí está su mayor poder: en recordarnos que una cultura permanece viva cuando sus comunidades tienen la posibilidad de celebrarla juntas.

Shakira y el Carnaval: una historia que el mundo aprendió a bailar

La historia contemporánea del Carnaval de Barranquilla también tiene una embajadora que llevó su esencia mucho más allá de las fronteras de Colombia: Shakira.

Su vínculo con el Carnaval tiene raíces profundas. En 1998, cuando era una joven artista de 21 años, compartió escenario con el maestro Joe Arroyo durante el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla, interpretando juntos Te Olvidé, uno de los himnos de la fiesta.

Años después, en 2005, Shakira llevó una expresión profundamente barranquillera a millones de personas alrededor del planeta con “Hips Don’t Lie”. Su video incorporó referencias visuales y coreográficas al Carnaval de Barranquilla —entre ellas la cumbia, los Congos, los Indios, el Son de Negro, las Farotas y personajes como las Marimondas y el Torito— mientras su célebre frase “En Barranquilla se baila así” convirtió a la ciudad en parte del imaginario musical global.

En 2025, esa conexión entre la artista y su ciudad alcanzó una nueva dimensión. Mientras Shakira regresaba a Barranquilla con dos conciertos de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, el Carnaval tomó como concepto central precisamente aquella frase que había llevado al mundo: “En Barranquilla se baila así”.

La celebración tuvo como uno de sus grandes momentos una Guacherna histórica, concebida como un homenaje a la diversidad dancística y musical del Carnaval y construida junto a sus hacedores. Más de 220 grupos folclóricos, más de 15.000 hacedores y má de 800 mil espectadores hicieron parte de un desfile que convirtió la ciudad en un gran escenario para mostrarle al mundo cómo se baila en Barranquilla.

Así, Shakira y el Carnaval volvieron a encontrarse: la artista que llevó el nombre y el ritmo de Barranquilla al mundo y la fiesta que durante generaciones ha llevado la memoria del Caribe de generación en generación.

Porque si algo comparten Shakira y el Carnaval es una misma convicción: que la identidad también puede ser una forma de hablarle al mundo.

Y en Barranquilla, esa conversación comienza con música, con movimiento y con una frase que ya pertenece al imaginario global: En Barranquilla se baila así.

Hitos históricos del Carnaval de Barranquilla

Más de un siglo de historia, memoria y tradición que Barranquilla convierte cada año en una celebración viva para Colombia y el mundo.