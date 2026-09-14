Trump asegura que hay una "conspiración enfermiza" contra la IA y los centros de datos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció este lunes una "conspiración enfermiza" en los intentos por limitar el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y se posicionó como la única "salvaguarda" necesaria para regular esta tecnología.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio de un intenso debate global sobre los riesgos de la IA y tras los recientes llamados de líderes de la industria tecnológica para reducir el ritmo de sus modelos.

Rechazo a las restricciones y críticas al sector tecnológico

El pronunciamiento de Trump en su red social Truth Social respondió directamente al ensayo publicado el sábado por Dario Amodei, CEO de Anthropic, quien instó a las empresas a desacelerar las capacidades de sus modelos.

Asimismo, criticó al ejecutivo tecnológico y recordó que su administración ya cuenta con un vasto poder penal y regulador sobre las empresas del sector, descartando la necesidad de frenar la innovación. Figuras como Elon Musk y Sam Altman se habían mostrado previamente de acuerdo con la postura de moderación.

Competencia global con China

Asimismo, el líder republicano advirtió que los únicos beneficiados por estas limitaciones son competidores como China, enfatizando que Estados Unidos lleva ventaja y continuará en esa senda. Estas afirmaciones coincidieron con las advertencias del régimen de Xi Jinping, que señaló que la IA pone en peligro su seguridad nacional al ser empleada por potencias extranjeras. Pekín también rechazó la propuesta de frenar su propia industria tecnológica, en un contexto marcado por la próxima visita oficial del mandatario chino a la Casa Blanca.