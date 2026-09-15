El Niño se intensifica: Perú enfrenta mayor riesgo de inundaciones y sequías hasta 2027

El fenómeno El Niño entra en una fase de fuerte intensificación y amenaza con generar importantes alteraciones climáticas en distintas regiones del planeta, incluido el Perú. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) estima una probabilidad cercana al 100% de que el episodio persista, al menos, hasta febrero de 2027, mientras el calentamiento del océano Pacífico continúa aumentando y eleva el riesgo de lluvias intensas, inundaciones, sequías y temperaturas extremas.

Pacífico registra temperaturas superiores a lo habitual

Las mediciones del índice Niño 3.4 registraron anomalías semanales de entre +2,2 °C y +2,6 °C, mientras que bajo la superficie del océano algunas zonas presentaron temperaturas de más de 8 °C por encima del promedio. El Niño ocurre cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental se calientan de manera anómala, modificando los vientos, las lluvias y la circulación atmosférica incluso a miles de kilómetros de distancia. “La ciencia no deja lugar a dudas: el planeta se adentra en aguas desconocidas”, advirtió el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

En Perú, las primeras consecuencias ya alcanzan a la actividad pesquera. El calentamiento del mar frente a la costa provocó que ejemplares adultos de anchoveta buscaran aguas más profundas y frías, situación que llevó al Gobierno peruano a cancelar anticipadamente la temporada de pesca a finales de agosto. Al mismo tiempo, los pronósticos climáticos advierten sobre la posibilidad de episodios de lluvias y precipitaciones intensas capaces de provocar inundaciones, aunque los efectos de El Niño pueden variar considerablemente según la zona y la época del año.

¿Qué regiones enfrentan mayor riesgo por El Niño?

Los escenarios analizados muestran riesgos diferenciados alrededor del mundo. Centroamérica enfrenta condiciones de sequía, con impactos sobre cultivos y disponibilidad de agua; mientras Indonesia registra una temporada de incendios forestales más intensa de lo habitual. Partes del sur y este de África también afrontan amenazas vinculadas con sequías y seguridad alimentaria. En contraste, Perú, Chile y el Cuerno de África pueden experimentar episodios de precipitaciones extraordinarias e inundaciones, mientras que para septiembre, octubre y noviembre de 2026 la OMM proyecta temperaturas superiores a lo normal en gran parte de las zonas continentales.

El escenario genera especial preocupación porque este episodio de El Niño presenta características que dificultan compararlo con eventos anteriores. Especialistas citados por Nature señalan que podría tratarse del primer evento intenso con características del Pacífico oriental desde finales de la década de 1990. Desde entonces, el planeta ha acumulado casi tres décadas adicionales de calentamiento, un factor que puede intensificar los extremos meteorológicos. Una atmósfera más cálida puede almacenar mayor cantidad de vapor de agua y favorecer lluvias más concentradas y torrenciales, haciendo que los impactos regionales de El Niño sean más difíciles de anticipar.