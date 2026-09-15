Mónica Adaro sufre grave accidente en Estados Unidos y permanecerá en silla de ruedas

La exvedette Mónica Adaro atraviesa un delicado momento de salud tras sufrir un grave accidente automovilístico en Stockton, California, donde, según relató, un conductor que se encontraba bajo los efectos del alcohol impactó frontalmente contra su camioneta. El choque le provocó fracturas en ambos tobillos, por las que tuvo que ser operada y permanecerá temporalmente en silla de ruedas.

El accidente ocurrió la noche del domingo 6 de septiembre, cuando Adaro se encontraba conduciendo en Stockton, ciudad ubicada a unas dos horas y media de su residencia. La artista contó que, debido a la violencia del impacto, las puertas de su camioneta quedaron bloqueadas y no pudo salir por sus propios medios. “Un hombre, ebrio, me chocó de frente y yo quedé atrapada en mi auto”, declaró en un testimonio recogido por Trome.

Mónica Adaro quedó atrapada dentro de su camioneta

La situación se tornó aún más angustiante cuando el interior del vehículo comenzó a llenarse de humo. Adaro aseguró que varias personas tuvieron que intervenir para rescatarla mientras tenía dificultades para respirar. “Las puertas estaban atoradas y el auto estaba lleno de humo; no podía respirar”, recordó. Tras ser retirada del vehículo, perdió el conocimiento. Su camioneta sufrió severos daños y fue declarada pérdida total.

Según la versión de la exvedette, el otro conductor manejaba un Dodge Challenger a alta velocidad y posteriormente fue detenido por las autoridades. Adaro indicó que vivió momentos de extrema tensión durante el accidente. “Pasé por el túnel y sí, vi la luz”, expresó. Hasta el momento, no se han difundido mayores detalles oficiales sobre la investigación ni sobre la identidad del conductor señalado por la artista.

Recuperación de Mónica Adaro podría durar más de seis meses

Las lesiones obligarán a Mónica Adaro a permanecer sin apoyar los pies y utilizar una silla de ruedas mientras avanza la recuperación de la reconstrucción de ambos tobillos. Posteriormente deberá iniciar rehabilitación física y utilizar muletas. De acuerdo con la artista, los médicos estiman que podría volver a caminar aproximadamente en seis meses, dependiendo de su evolución y respuesta a las terapias. El accidente también paralizó sus proyectos laborales y familiares, mientras un abogado analiza las acciones legales y una eventual indemnización. “Doy gracias a Dios por protegerme y continuar viva”, manifestó desde el hospital.