Estados Unidos desviará US$52 millones en ayuda militar hacia Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

El Departamento de Estado notificó al Congreso su intención de redirigir fondos originalmente destinados a cuatro países de Europa y Oriente Medio hacia naciones latinoamericanas.

Estados Unidos redirigirá US$52 millones en ayuda militar que originalmente estaban destinados a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak hacia Panamá, Perú, Ecuador y Colombia. La medida fue comunicada al Congreso estadounidense por el Departamento de Estado y forma parte de una nueva orientación de Washington hacia América Latina en materia de seguridad y defensa.

Según un representante del Departamento de Estado, los recursos corresponden al programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF) y serán utilizados para fortalecer las capacidades de los cuatro países latinoamericanos. Washington sostiene que estos fondos contribuirán a combatir el denominado “narcoterrorismo” en la región y a reforzar la seguridad del Canal de Panamá.

El anuncio se produce después de la reciente gira del secretario de Estado, Marco Rubio, por Colombia, Ecuador y Perú. El Gobierno estadounidense también destacó que los cuatro países han aceptado incorporarse al marco operativo de la Alianza de las Américas, iniciativa impulsada por la administración Trump para enfrentar al crimen organizado en Latinoamérica y que contempla la posibilidad de operaciones militares conjuntas en territorio de los países participantes.

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL

El Departamento de Estado afirmó que la redistribución de los recursos está alineada con la Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump y busca reducir la dependencia de estos países latinoamericanos respecto de adversarios de Estados Unidos en materia de defensa. La decisión también se produce en un contexto de reducción del apoyo militar estadounidense destinado a algunos países europeos, mientras Washington reclama a sus aliados de la OTAN mayores inversiones en defensa.