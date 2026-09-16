ONU pide responsabilidad a los gobiernos y una visión global frente a una IA "desbocada"

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, instó este miércoles a los gobiernos a asumir sus responsabilidades y promover una estrategia global y coordinada para hacer frente a los riesgos asociados a la inteligencia artificial (IA).

Durante una conferencia de prensa, el máximo representante del organismo internacional señaló que la protección de los ciudadanos ante las amenazas tecnológicas requiere una acción que trascienda las fronteras nacionales.

Riesgos y llamado a la regulación

Guterres advirtió que el mundo no puede permitirse una carrera hacia el abismo en materia de seguridad tecnológica, subrayando que el progreso del sector ocurre con mayor rapidez que la comprensión humana de sus peligros.

Asimismo, destacó que, si bien la inteligencia artificial posee un enorme potencial para acelerar el desarrollo sostenible, mejorar el aprendizaje y fortalecer la salud o la resiliencia climática, el incremento de incidentes exige una supervisión estricta. Estas advertencias coinciden con las demandas de regulación planteadas tras diversas alertas emitidas por directores de empresas tecnológicas.

Próximas cumbres

Finalmente, el secretario general de la ONU indicó que esta problemática constituirá un eje central de discusión durante la próxima Asamblea General del organismo, la cual se celebrará la semana siguiente en la ciudad de Nueva York. El debate buscará consolidar consensos internacionales frente a un panorama donde los riesgos de la inteligencia artificial continúan expandiéndose a nivel global.