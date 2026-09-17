Trump lanza amenaza a la UE si se asocia con Canadá: “es un acto hostil”

El gobernante de Estados Unidos, Donald Trump, fue enfático al advertir que cortará el comercio con la Unión Europea si continúa con la propuesta de convertir a Canadá en el primer miembro asociado del bloque.

El presidente estadounidense calificó de “ridículo” el plan presentado por la jefa de la UE, Ursula von der Leyen, y añadió que: "Si hacen eso, si considero que es en absoluto un acto hostil, impondré aranceles muy serios o dejaré de comerciar con Europa", sentenció.

LA UE Y CANADÁ ESTRECHAN VÍNCULOS

Así declaró el jefe de Estado a la prensa en Carolina del Norte, un día antes de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, haga una intervención prevista ante el Parlamento Europeo. El bloque europeo y Canadá han estrechado sus relaciones ante la creciente presión de Trump contra los que solían ser sus aliados tradicionales.

Carney, primer jefe de un gobierno extranjero en asistir a un discurso sobre el estado de la Unión, deberá tomar la palabra el jueves ante los eurodiputados en Estrasburgo. Canadá se encuentra en busca de nuevos aliados y socios ante la guerra comercial con Donald Trump, mientras la UE busca apoyo a su estrategia de reequilibrio entre las dos superpotencias China y Estados Unidos.