¡Tembló Chile! Sismo de magnitud 4,7 remeció la zona central

Senapred calificó el sismo como de mediana intensidad y mantiene el monitoreo para determinar si se produjeron daños o personas afectadas.

Un sismo de magnitud 4.7 se registró la tarde de este viernes 18 de septiembre en la zona central de Chile, según el reporte del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

El movimiento telúrico ocurrió a la 1:52 p. m. y tuvo como epicentro un punto ubicado a 4 kilómetros al noroeste de Farellones pero fue percibido en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

De acuerdo con los primeros reportes, el movimiento alcanzó una profundidad de 98 kilómetros, con una latitud de -33.33 y una longitud de -70.35. El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) calificó el evento como de mediana intensidad y señaló que continúa evaluando la posible afectación a personas, así como eventuales daños en infraestructura y servicios básicos.

SENAPRED EVALÚA POSIBLES DAÑOS

Tras el sismo, Senapred informó que los equipos de emergencia mantienen el monitoreo de las zonas donde fue percibido el movimiento. La evaluación busca determinar si existen personas afectadas o daños materiales como consecuencia del evento registrado durante la tarde.

Hasta el momento, las autoridades mantienen el seguimiento de la situación y señalaron que cualquier información sobre afectaciones será comunicada oficialmente. La población de las regiones donde se sintió el movimiento permanece atenta a los reportes de los organismos de emergencia.

SE DESCARTA ALERTA DE TSUNAMI

Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) informó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país. De esta manera, no se emitió una alerta de tsunami asociada a este movimiento.