Papa León XIV recuerda su experiencia en el Perú y llama a obispos a imitar a santo Toribio de Mogrovejo

El papa León XIV instó a los obispos de América Latina a escuchar a los fieles y mantener unida a la Iglesia católica, a través de una carta publicada este sábado con motivo del tercer centenario de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo.

En dicho documento, el sumo pontífice recordó su ministerio episcopal durante su estadía en el Perú, señalando que esa vivencia le permitió comprender profundamente la fe del pueblo y la labor pastoral del santo.

Asimismo, el líder de la Iglesia Católica manifestó que la mejor manera de honrar la memoria de santo Toribio de Mogrovejo consiste en imitar su trabajo territorial y su cercanía constante con la población.

Encuentro de las comunidades

Por ello, exhortó a las autoridades eclesiásticas a ir personalmente al encuentro de las comunidades, escuchar a su grey y buscar a quienes tienen pocas oportunidades de acercarse al obispo, ofreciendo una enseñanza clara y arraigada en la comunión eclesial.

Relación con el clero y seminarios

Finalmente, recomendó mantener un vínculo estrecho con los sacerdotes y otorgar un cuidado preferencial a los seminarios de la región. En ese sentido, subrayó que ningún presbítero debe sentir que solo puede acercarse a su superior cuando existe un problema que resolver.