Ucrania lanza ataque masivo de drones contra Rusia: reportan al menos dos muertos y varios heridos

Al menos dos personas murieron y otras 21 resultaron heridas este domingo en Moscú tras un ataque con drones atribuido a Ucrania, en el marco de la principal jornada de las elecciones parlamentarias en Rusia, según informaron las autoridades locales.

De acuerdo con el gobernador regional, Andréi Voroviov, las víctimas mortales son una mujer de 44 años y un hombre anciano que se encontraban en sus viviendas, mientras que 15 de los afectados, incluidos tres menores, requirieron hospitalización tras registrarse daños en al menos 11 localidades.

Impacto en la capital y blancos estratégicos

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, detalló que más de 1 600 drones fueron derribados en las proximidades desde la víspera. Además precisó que la ofensiva alcanzó una refinería de petróleo y un edificio residencial, señalando que el objetivo del "ataque sin precedentes" era perturbar los comicios legislativos que concluyen este domingo por la noche.

Paralización de vuelos y acciones legales

La magnitud de los hechos paralizó temporalmente las operaciones en los aeropuertos capitalinos, donde un centenar de vuelos fueron cancelados o aplazados y cerca de 30 aeronaves debieron desviar su aterrizaje hacia otras ciudades rusas, conforme reportaron los medios del país europeo.

El Comité de Instrucción ruso informó de la apertura formal de un caso penal bajo los cargos de ataque terrorista, enfocado en los objetivos afectados tanto en la región de Moscú como en el territorio de la capital.