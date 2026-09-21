Xi Jinping visitará Estados Unidos por invitación de Donald Trump del 23 al 25 de setiembre

El presidente de China, Xi Jinping, llevará a cabo una visita oficial a Estados Unidos desde el miércoles hasta el viernes de esta semana para mantener conversaciones bilaterales con su homólogo estadounidense, Donald Trump, según confirmó este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

Dicho viaje se efectúa por invitación directa del mandatario norteamericano en el marco de las actividades diplomáticas programadas entre ambas naciones y se trata de la tercera reunión cara a cara que sostienen ambos líderes desde el retorno de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

Este encuentro constituirá la segunda cumbre entre los jefes de Estado de las dos potencias económicas mundiales en lo que va del año 2026, tras la visita oficial que realizó Donald Trump a Pekín en el mes de mayo.

Objetivos de visita y tregua comercial

Por su parte, el portavoz de la cartera ministerial china, Guo Jiakun, señaló que Pekín trabajará conjuntamente con Estados Unidos para enriquecer el contenido de una relación de estabilidad estratégica constructiva, reforzar los mecanismos de diálogo y cooperación, y gestionar adecuadamente las diferencias existentes.

Las conversaciones oficiales se desarrollan luego de que Xi Jinping y Donald Trump acordaran una frágil tregua en octubre de 2025, tras varios meses de tensiones comerciales, entendimiento mutuo que logró consolidarse durante la cumbre celebrada en el mes de mayo.