Irán ofrece reabrir el estrecho de Ormuz en siete días si EEUU reduce presión militar

Irán está dispuesto a reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos da los primeros pasos para reducir la presión militar y pone fin al bloqueo sobre los puertos iraníes, según aseguró un alto funcionario iraní citado por Kyodo. La iniciativa ya habría sido trasladada a Washington mediante países mediadores y apunta a retomar las conversaciones para alcanzar un acuerdo que permita poner fin a las hostilidades.

El funcionario sostuvo que existe la posibilidad de avanzar hacia un entendimiento siempre que Washington muestre señales concretas de disposición al diálogo. La propuesta llega en un momento de elevada tensión entre ambos países y mientras la delegación iraní participa en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, escenario que Teherán pretende aprovechar para mantener contactos diplomáticos con países mediadores.

ESTRECHO DE ORMUZ: PIEZA CLAVE PARA EL PETRÓLEO DEL MUNDO

El eventual restablecimiento de la navegación tendría impacto más allá del conflicto entre Irán y Estados Unidos. El estrecho de Ormuz constituye una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo y gas, por lo que las restricciones a la navegación han aumentado la preocupación por el suministro energético internacional. La crisis ha obligado a buscar rutas y mecanismos alternativos para mantener el flujo de crudo desde el Golfo Pérsico.

Las expectativas de una posible distensión tuvieron una rápida repercusión en los mercados. Tras conocerse la información sobre la propuesta iraní, el precio internacional del petróleo Brent cayó por debajo de los 100 dólares por barril, mientras los inversionistas evaluaban la posibilidad de que una reapertura de Ormuz reduzca los riesgos sobre el abastecimiento energético.

IRÁN BUSCA MEDIADORES PARA RETOMAR NEGOCIACIONES

La delegación iraní presente en Nueva York mantiene abierta la vía diplomática y países como Catar y Pakistán han participado en los esfuerzos de mediación entre Washington y Teherán. Sin embargo, el funcionario citado descartó por el momento una reunión entre el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante la Asamblea General de la ONU.

La información, sin embargo, permanece sujeta a versiones contrapuestas. La agencia semioficial iraní Fars cuestionó este martes los reportes sobre una oferta para reabrir Ormuz a cambio del levantamiento del bloqueo estadounidense. La discrepancia aparece mientras las tensiones militares continúan en la región y Teherán ha advertido sobre posibles represalias ante nuevas operaciones estadounidenses.