Trump anuncia que Estados Unidos construirá dos bases militares en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que construirá dos importantes bases militares en el territorio de Groenlandia, tras concretar un acuerdo con Dinamarca que será firmado este martes.

Dicho anuncio fue realizado durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde detalló que esta iniciativa marca el inicio formal de un proceso para consolidar una presencia estratégica y significativa en la zona ártica.

Para ejecutar esta medida, el mandatario indicó que su administración iniciará de inmediato el desarrollo operativo en los lugares considerados apropiados para levantar la infraestructura defensiva.

Postura y tensión con Irán

Por otro lado, el jefe de Estado lanzó una severa advertencia respecto a Irán al señalar que afronta una disyuntiva definitiva entre alcanzar un pacto que permita la reconstrucción del país islámico o proceder a su rápida aniquilación.

Aunque cuestionó públicamente si debía llevar a Teherán hacia un escenario sin opciones de supervivencia debido al conflicto bilateral, matizó que confía en un entendimiento mutuo, estimando que este no se concretará antes de los comicios legislativos estadounidenses del próximo 3 de noviembre debido a la expectativa iraní sobre dichos resultados electorales.