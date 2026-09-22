Trump anuncia que EEUU llamará “superinteligencia” a la inteligencia artificial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes 22 de septiembre un cambio en la terminología que empleará su administración para referirse a la inteligencia artificial (IA). Durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el mandatario señaló que la documentación oficial estadounidense comenzará a denominarla “superinteligencia”, utilizando las siglas SI en lugar de AI.

¿Por qué Trump quiere cambiar el nombre de la inteligencia artificial?

Trump explicó que considera que la palabra “artificial” puede transmitir la idea de que esta tecnología es falsa, una percepción que, según sostuvo, no refleja sus capacidades. Por ello, defendió el término “superinteligencia” como una denominación que considera más apropiada para una tecnología cuyo desarrollo se ha convertido en una prioridad estratégica para Estados Unidos.

“A partir de este momento, todos los documentos de Estados Unidos y, con suerte, los del mundo, se cambiarán para utilizar el término mucho más preciso ‘súper’ en lugar de artificial”, afirmó el mandatario durante su intervención en Nueva York. La propuesta supone un cambio de nomenclatura impulsado desde la Casa Blanca, aunque “superinteligencia” ya posee un significado técnico propio: suele utilizarse para describir sistemas hipotéticos cuyas capacidades intelectuales superarían a las humanas.

Trump rechaza una regulación global de la IA

El anuncio estuvo acompañado de una postura más amplia sobre el futuro de esta tecnología. Trump rechazó lo que calificó como un “esquema globalista” para controlar la inteligencia artificial y defendió la soberanía de Estados Unidos frente a iniciativas internacionales destinadas a establecer reglas comunes para su desarrollo.

La posición del mandatario estadounidense se produce mientras la ONU impulsa mecanismos de cooperación internacional para la gobernanza de la inteligencia artificial, con énfasis en la supervisión humana, la seguridad y la creación de estándares compartidos. El debate sobre cómo regular esta tecnología ocupa un lugar relevante en la agenda internacional ante el rápido avance de los modelos de IA y las advertencias sobre sus posibles riesgos.