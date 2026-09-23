EE.UU. abandona sala de la ONU tras ser llamado "terrorista" por el presidente de Irán

El único representante de la delegación de Estados Unidos presente en la Asamblea General de la ONU se retiró este miércoles de la sala, luego de que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, tildara de "terroristas" a los norteamericanos, un día después de que Donald Trump hiciera lo propio contra su país.

Durante su intervención, el mandatario iraní explicó que modificó su discurso original tras las declaraciones de Trump, sosteniendo que su nación es víctima del terrorismo y no promotora del mismo.

Asimismo, denunció que Estados Unidos e Israel ignoran las leyes internacionales y recordó el bombardeo a una escuela en territorio iraní donde fallecieron niñas inocentes a causa de armamento de dichas potencias.

Postura norteamericana y restricciones vigentes

Por su parte, el trasfondo del conflicto se vio marcado por los planteamientos del presidente estadounidense, quien indicó que debe decidir entre concretar un acuerdo con Irán que permita su reconstrucción o aniquilar rápidamente a la República Islámica. En este contexto, la administración de Washington autorizó previamente el desplazamiento de la comitiva iraní hacia territorio estadounidense para participar en el cónclave multilateral.

No obstante, al igual que ocurrió en 2025, la delegación extranjera continúa operando bajo estrictas limitaciones normativas durante su estancia en Nueva York. Entre las disposiciones impuestas por las autoridades locales figura de manera específica la prohibición de adquirir productos de lujo mientras dure su participación en el organismo internacional.