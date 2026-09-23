Italia: cierran el Coliseo romano tras muerte de trabajador de 22 años

El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, dispuso el cierre del Anfiteatro Flavio durante toda la jornada en señal de duelo por el fallecimiento.

El Coliseo romano, uno de los principales monumentos turísticos de Italia, cerró sus puertas al público este miércoles luego de que un trabajador de 22 años muriera tras caer desde una altura de aproximadamente diez metros mientras instalaba un nuevo sistema de iluminación.

El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, dispuso el cierre del Anfiteatro Flavio durante toda la jornada en señal de duelo por el fallecimiento. La clausura se produjo después del ingreso del primer grupo de visitantes, debido a que un cierre inmediato habría generado una concentración de personas en los exteriores y posibles problemas de seguridad y orden público.

El accidente ocurrió pasada la medianoche y, pese a la llegada de los servicios de emergencia, los médicos no pudieron reanimar al joven. Los Carabineros quedaron a cargo de las investigaciones técnicas y científicas para determinar las causas de la caída y esclarecer las condiciones laborales en las que se encontraba el trabajador. La Fiscalía de Roma también abrió una investigación sobre el fallecimiento.

CONDOLENCIAS

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó sus condolencias a la familia y pidió esclarecer lo ocurrido. El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y organizaciones sindicales también reclamaron mayores garantías de seguridad laboral. El Coliseo recibió más de 14,7 millones de visitantes en 2024, según los datos citados en el material.