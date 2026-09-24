Periodistas de CNN y MS NOW vuelven a la Casa Blanca tras fallo contra veto de Trump

La disputa entre la Casa Blanca y tres importantes medios de comunicación de Estados Unidos tuvo este jueves un nuevo episodio. Periodistas de CNN y MS NOW volvieron a ingresar al complejo presidencial después de que el juez federal Timothy Kelly ordenara restituir de manera inmediata las acreditaciones de CNN, MS NOW y Politico, cuyo acceso había sido revocado la semana pasada.

Juez ordenó restablecer acceso de medios vetados

La medida judicial tiene carácter temporal y estará vigente durante 14 días, mientras continúa el litigio. Kelly consideró que los medios habían presentado argumentos suficientes para sostener que la retirada de sus credenciales se produjo sin un debido proceso constitucional. El magistrado también cuestionó los argumentos de seguridad nacional presentados por el Gobierno para justificar la decisión.

Sin embargo, la aplicación de la orden no fue inmediata. Durante la mañana del jueves, periodistas de CNN, MS NOW y Politico denunciaron que seguían sin poder ingresar a la Casa Blanca, pese al fallo emitido horas antes. Ante esta situación, los medios solicitaron una audiencia de emergencia y Kelly pidió explicaciones por las restricciones que continuaban afectando a sus profesionales. Más tarde, reporteros volvieron a acceder a los terrenos de la sede presidencial.

Veto de Trump genera reacción de medios estadounidenses

El conflicto comenzó después de que el presidente Donald Trump anunciara el veto contra CNN, MS NOW y Politico, a los que acusó de difundir información falsa y posteriormente vinculó su decisión con razones de seguridad nacional. Los tres medios acudieron a la Justicia alegando vulneraciones a la Primera Enmienda y al debido proceso, mientras que la Casa Blanca sostuvo que el acceso a sus instalaciones constituye un privilegio y no un derecho.

La controversia también provocó una reacción coordinada de otras organizaciones periodísticas. Diferentes medios suspendieron o limitaron su participación en coberturas presidenciales en solidaridad con los afectados, en medio de cuestionamientos de organizaciones defensoras de la libertad de prensa. El caso continuará en los tribunales mientras permanece vigente la orden temporal que obliga a mantener las credenciales de los tres medios.