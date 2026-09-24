Un estudio ha confirmado que la generación Z está pasando por una recesión sexual. La investigación titulada “Situación actual: encuesta sobre sexualidad de la generación Z de 2026”, encuestó a 2 mil 373 adultos estadounidenses entre los 18 y 29 años, con una muestra por cuotas diseñada para recoger experiencias diversas entre los jóvenes adultos.

De acuerdo al resultado, existe una recesión sexual, pero esta encuesta no bastaría para demostrar que dicha generación tenga menos relaciones sexuales que las anteriores.

Según las cifras, el 29 % de los encuestados no había tenido pareja sexual en los últimos tres meses y el 19 % nunca había tenido una, de acuerdo a datos del Instituto Kinsey. Además, el 40.1 % no había practicado sexo vaginal en los últimos tres meses y el 48.5 % de los participantes afirma besarse casi a diario, por lo que le contacto físico no habría desaparecido del todo.

FALTA DE OPORTUNIDADES

El 74 % de los encuestados solteros aclararon que tienen un deseo sexual de moderado a muy alto, pero que encuentran muchas dificultades para llevarlo a la práctica. El 66.5 % de los solteros afirma tener pocas posibilidades de conocer a alguien, mientras el 65.5 % considera agotadora las aplicaciones y las citas en línea, otro grupo (63.9 %) asegura que no ha encontrado a nadie que cumpla sus expectativas.

Por otro lado, hay un grupo que muestra dificultades de aspecto monetario, pues el 43 % de encuestados señala que su situación económica es un impedimento para mantener una situación sentimental o tener citas. Algunos señalaron que conocer gente cuesta dinero.

Otro punto relevante de la encuesta es que el 33.5 % de los encuestados vive con sus padres y la falta de privacidad complica las citas y los encuentros ocasionales, incluso, el 25.1 % afirma que sus padres todavía les imponen normas estrictas.

Por otro lado, según el Instituto Kinsey, el 55 % de encuestados está satisfecho con su vida sexual y solamente el 18 % muestra insatisfacción, además, el 42 % admite que el sexo no es una prioridad en este momento.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Sin embargo, el estudio tiene limitaciones, ya que no hay datos anteriores obtenidos mediante la misma encuesta, por lo que no es posible determinar cuánto ha cambiado realmente la actividad sexual de esta generación, así mismo, no se puede afirmar que estas respuestas puedan reflejar lo que ocurre en otros países.