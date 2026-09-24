¡Exigen el regreso de Machado! Opositores salen a las calles y piden elecciones en 2027

Los manifestantes pidieron además renovar las autoridades del Consejo Nacional Electoral y establecer un nuevo cronograma para los próximos comicios.

Cientos de opositores se movilizaron este jueves por las calles de Caracas para exigir el retorno seguro a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado y reclamar la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales en 2027.

La protesta se produjo luego de que, según el equipo de Machado, la dirigente intentara viajar desde Panamá en tres oportunidades durante esta semana sin poder concretar su regreso. Asimismo, tenía privado previsto para trasladarse el martes no llegó a despegar debido a que Bonaire, Aruba y Curazao no autorizaron el aterrizaje, de acuerdo con sus colaboradores.

Durante la movilización, dirigentes opositores también reclamaron cambios en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la elaboración de un cronograma electoral. Los manifestantes sostienen que Machado debe poder participar en un eventual proceso electoral, pese a que actualmente se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos.

EXIGEN RETEORNO DE MACAHADO

Jesús Armas, exconcejal de Caracas y exreo político, sostuvo que los opositores buscan que Machado pueda regresar al país y desarrollar actividades políticas sin restricciones. “Lo único que queremos es que retorne con seguridad, que pueda ejercer la política de manera libre, que sea habilitada”, declaró.

Armas también planteó la necesidad de convocar elecciones y cuestionó la actual situación del CNE. Según señaló, existe expectativa entre sectores opositores de que hacia finales de año pueda conformarse una institución que, desde su perspectiva, represente los intereses de los venezolanos.

NUEVO CRONOGRAMA ELECTORAL

Por otro lado, Jhillkys Alcila, secretario político regional de Vente Venezuela en el estado de La Guaira, pidió la designación de nuevas autoridades del CNE y el establecimiento de un cronograma electoral.

Asimismo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, por su parte, afirmó el miércoles ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas que en Venezuela habrá elecciones con condiciones de igualdad para todos, aunque no precisó una fecha.