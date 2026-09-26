Trump rechaza propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este sábado la reciente propuesta presentada por Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las negociaciones bilaterales, catalogando los términos planteados como "inaceptable".

El mandatario descartó el plan al señalar que Teherán busca un acuerdo urgente porque "están perdiendo estrepitosamente", a pesar de que la administración estadounidense mantiene una posición firme en el control de la vía marítima.

Condiciones de Teherán y reapertura del estrecho

Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, había anunciado durante su estancia en Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas que Teherán ofreció un plan basado en un memorando de junio pasado, el cual incluía alivio de sanciones, liberación de activos y el cese de operaciones militares. Según indicó el diplomático iraní a los medios, de aceptarse estas condiciones, el tránsito normal por el estrecho podría restablecerse en un plazo de siete días.

Posturas oficiales y reportes sobre posibles acciones

Frente a estos anuncios, un funcionario de la Casa Blanca declaró a CNN que se mantienen conversaciones positivas y constructivas a través de intermediarios, remarcando que Estados Unidos no tiene apuro debido a su sólida posición de control en la zona. En la misma línea, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió a inicios de semana que cualquier pacto con Irán requerirá un proceso prolongado y de mucho trabajo arduo.

Por otro lado, el diario The Wall Street Journal informó que funcionarios estadounidenses indicaron que Trump comunicó a su equipo la posibilidad de reactivar una campaña de bombardeos tras las próximas elecciones de mitad de mandato, aunque precisaron que dicha postura oficial podría cambiar en el transcurso de las próximas semanas.