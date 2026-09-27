Masacre en Sudáfrica: al menos 27 muertos y varios heridos dejan dos tiroteos masivos

Al menos 27 personas murieron tras registrarse dos tiroteos masivos en diferentes regiones de Sudáfrica durante el fin de semana, según informó el Servicio de Policía de Sudáfrica (SA Police Service).

Los hechos violentos se produjeron en el oeste de Johannesburgo y a las afueras de Ciudad del Cabo, activando los protocolos de investigación de la policía debido a la magnitud de los ataques perpetrados por sujetos armados en locales nocturnos.

Ataque armado en bar de Johannesburgo

De acuerdo con el informe de la Policía sudafricana, Sujetos provistos de rifles AK-47 y pistolas abrieron fuego contra los clientes que se encontraban dentro y fuera del local, provocando la muerte de 13 hombres y cuatro mujeres la noche del sábado 26 de setiembre en una taberna situada al oeste de Johannesburgo. Luego registraron a los asistentes, robaron sus teléfonos móviles, incendiaron dos vehículos y huyeron en otros dos automóviles no identificados.

Masacre en Ciudad del Cabo e investigaciones

Horas más tarde, en la madrugada del domingo, un segundo tiroteo masivo dejó un saldo de diez personas fallecidas y otras 11 heridas en la localidad de Lwandle, a las afueras de Ciudad del Cabo. Según las autoridades del SA Police Service, varios hombres armados irrumpieron en un local y abrieron fuego contra los presentes, causando el deceso de cinco personas en el lugar y de otras cinco tras ser ingresadas a centros médicos para recibir atención de urgencia.

Las autoridades policiales confirmaron que se han abierto rigurosas investigaciones por los delitos de asesinato y tentativa de asesinato en ambos casos, mientras unidades especializadas realizan labores operativas para ubicar a los responsables.