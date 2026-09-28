Papa León XIV llama a Europa a apostar por la paz y alerta contra el "rearme"

El papa León XIV llamó este lunes a Europa "a sacrificar algunas posiciones por el bien superior de la paz", alertó contra "la ilusión del rearme" y exigió dignidad en las relaciones internacionales durante un discurso pronunciado en Metz, en la última etapa de su viaje a Francia.

El pontífice hizo esta declaración en un contexto cambiante caracterizado por la guerra en Ucrania, el auge de la extrema derecha europea y la imprevisibilidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Recordando una expresión del papa Benedicto XVI, el santo padre señaló que en Europa ha reaparecido la guerra como una "inútil masacre" que cobra víctimas civiles diariamente, al tiempo que advirtió sobre el deterioro de los vínculos entre estados que menosprecian la palabra dada.

Defensa del multilateralismo y acogida de migrantes

Ante esta situación, el líder de la Iglesia católica sostuvo que el "derecho internacional y el multilateralismo" constituyen el "mejor antídoto contra la voluntad de dominación" en unas relaciones globales que calificó de cada vez más bárbaras.

También exhortó a los países europeos a "integrar como en la propia familia" a los migrantes y refugiados, en un momento en que el proyecto europeo se ha visto debilitado por crisis políticas y diferencias sobre Rusia.