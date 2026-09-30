Netanyahu afirma que un piloto del vuelo de FlyDubai intentó estrellar el avión

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, informó que un piloto del vuelo de FlyDubai que se aproximaba al país apuñaló a su compañero en la cabina e intentó estrellar el avión, en un hecho que obligó a un aterrizaje forzoso en Tabuk, en Arabia Saudí.

El ministro de Defensa, Israel Katz, calificó lo ocurrido como un "intento de atentado terrorista yihadista", destacando que la tragedia se evitó únicamente por el valor de varios pasajeros israelíes que irrumpieron en la cabina de mando, redujeron al agresor y devolvieron el control del avión a otro miembro de la tripulación.

Momentos de pánico y descenso abrupto

De acuerdo con los reportes del Canal 12 de la televisión israelí y el diario Haaretz, la aeronave entró en barrena y experimentó un descenso de más de 5 kilómetros en menos de dos minutos. Las imágenes difundidas mostraron momentos de caos a bordo, al presunto agresor maniatado y a uno de los pilotos ensangrentado en el suelo, mientras que otro tripulante logró estabilizar el avión antes de tocar tierra en territorio saudí, desde donde los pasajeros esperan su repatriación.

Reacciones y detención del agresor

Netanyahu señaló que había dialogado con un pasajero sobre la caída en picado. Por su parte, el líder de la oposición, Yair Lapid, cuestionó en la red social X que este suceso no fue mencionado durante la actualización de seguridad ofrecida la noche previa, recordando que el mandatario ya había advertido sobre indicios de ataques de "enemigos" antes de las elecciones del 27 de octubre.

Las autoridades de Arabia Saudí procedieron a la detención y al interrogatorio del agresor tras finalizar el aterrizaje de emergencia. Los organismos de seguridad israelíes continúan evaluando el caso en el marco de las investigaciones sobre el transporte comercial.