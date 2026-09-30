Brasil: recuperan pintura peruana del siglo XVII que era vendida en plataforma internacional de arte

La Policía Federal de Brasil recuperó este miércoles en el barrio Alto da Boa Vista, en Río de Janeiro, la pintura del siglo XVII titulada "Magnífico Señor de los Temblores - Escuela Cusqueña", un bien perteneciente al patrimonio cultural peruano que ingresó irregularmente al país y era ofrecido a la venta en una plataforma internacional de arte.

Las investigaciones para localizar la pieza comenzaron luego de que las autoridades brasileñas recibieran una alerta de la Policía Nacional del Perú, informando sobre la comercialización ilegal de la obra considerada parte del Patrimonio Cultural de la Nación.

Estas indagaciones permitieron identificar elementos que vinculaban la pieza ofrecida a nivel internacional con una empresa dedicada al comercio de arte y antigüedades con sede en Río de Janeiro.

Valor histórico y cooperación internacional

Según el Ministerio de Cultura, la pintura cuenta con un relevante valor histórico y artístico, por lo que su salida del país no podía efectuarse sin contar con la autorización oficial. Además de la recuperación de la obra, la intervención policial busca esclarecer posibles delitos de receptación calificada y contrabando, en cumplimiento de los acuerdos internacionales de protección establecidos por la Convención de la UNESCO de 1970.

Esta operación forma parte de los esfuerzos de cooperación policial internacional mantenidos entre Brasil y Perú con el propósito de combatir el tráfico de bienes culturales y recuperar objetos pertenecientes al patrimonio histórico y artístico extranjero.