Estados Unidos retira tropas de Irak tras concluir misión contra Estado Islámico

Washington completó el retiro de sus últimas tropas y puso fin a la Operación Resolución Inherente, desplegada desde 2014 para combatir al Estado Islámico.

Las fuerzas militares de Estados Unidos completaron este miércoles 30 de septiembre de 2026 el retiro de las últimas instalaciones que mantenían en Irak, según informó el Departamento de Defensa estadounidense. La salida de tropas y equipamiento de la Coalición Internacional desde la base aérea de Erbil, en la región autónoma del Kurdistán, marcó el cierre de la Operación Resolución Inherente, iniciada en 2014 para enfrentar al grupo yihadista Estado Islámico (ISIS).

La retirada se realizó en cumplimiento del acuerdo bilateral firmado entre Washington y el Gobierno de Irak en septiembre de 2024. Tras el repliegue definitivo, las autoridades iraquíes calificaron el cierre de la misión multinacional como el inicio de una nueva etapa de autonomía política y establecieron cuatro días de feriado oficial para conmemorar el denominado Día de la Soberanía.

La presencia militar estadounidense en Irak se remonta a la invasión de 2003 que derrocó al régimen de Saddam Hussein. Luego de un retiro en 2011, las fuerzas norteamericanas regresaron en 2014 a pedido del Gobierno iraquí ante la expansión del ISIS, que llegó a controlar aproximadamente un tercio del territorio. Aunque el grupo perdió su control territorial en Irak en 2017 y en Siria en 2019, la coalición mantuvo su presencia para combatir a las células remanentes.

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO

Pese al cierre de las bases operativas, el Pentágono precisó que Estados Unidos continuará colaborando con las fuerzas de seguridad iraquíes mediante programas de entrenamiento, asesoría táctica y apoyo de inteligencia. Esta cooperación continuará enfocada en la lucha contra el terrorismo internacional, incluso después del fin de la misión militar de la coalición en territorio iraquí.