Halle Berry enfrenta restricciones para visitar a su hijo tras denuncia por presunto abuso físico

La reconocida actriz estadounidense Halle Berry enfrenta una nueva disputa judicial con su exesposo, Olivier Martínez, luego de que un juez dictara una orden de alejamiento temporal que restringe las visitas a su hijo Maceo, de 12 años. La medida fue adoptada tras una denuncia presentada por el actor francés, quien acusa a Berry de presuntos episodios de violencia física, verbal y emocional contra el menor.

Olivier Martínez acusa a Berry de más de un acto de agresión

Según información publicada por la revista People, Martínez sostiene que la actriz habría agarrado del cuello a su hijo y comenzado a estrangularlo mientras le gritaba: «¿Quién manda ahora? ¿Quién manda?». El actor también asegura que este no habría sido un hecho aislado, pues en su demanda denuncia otros presuntos episodios de agresión física contra el menor, además de situaciones de abuso verbal y emocional dirigidas hacia él.

Ante estas acusaciones, el tribunal estableció restricciones temporales para las visitas de Halle Berry a su hijo. Mientras permanezca vigente la orden judicial, la actriz únicamente podrá verlo los lunes, martes, sábados y domingos, entre las 10:00 de la mañana y las 8:00 de la noche. La medida se mantendrá hasta una nueva audiencia, prevista para finales de mes, en la que se determinará si debe levantarse o convertirse en permanente.

Abogados de Halle Berry y Olivier Martínez se pronuncian sobre la denuncia

La abogada de Berry, Marina Beck, rechazó categóricamente las acusaciones y las calificó de «totalmente infundadas y deliberadamente engañosas». Asimismo, señaló que su representada está profundamente entristecida por la situación, pero continuará defendiendo lo que considera los mejores intereses de Maceo. Por su parte, Patrick Baghdaserians, abogado de Martínez, sostuvo que la principal preocupación de su cliente es garantizar la salud, el bienestar y la seguridad del menor, motivo por el que solicitó la orden de alejamiento por violencia doméstica.

La disputa judicial se suma a los antecedentes legales de la expareja, que estuvo casada entre 2013 y 2015, aunque su divorcio no quedó formalizado hasta 2023, después de ocho años de enfrentamientos en los tribunales. Como parte del acuerdo, se estableció que Halle Berry debía pagar 8 mil dólares mensuales de manutención a su expareja, además del 4,3 % de los ingresos que superaran los dos millones de dólares.