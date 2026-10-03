Christa Pike está en estado crítico tras sobrevivir a dos inyecciones letales en Estados Unidos

Tras sobrevivir a dos procedimientos fallidos de ejecución con inyección letal el último miércoles, la interna Christa Pike se encuentra hospitalizada en estado crítico en Nashville, conectada a un respirador artificial, según detalló una moción judicial urgente presentada por su equipo legal.

El recurso interpuesto ante el Tribunal de Cancillería del Condado de Davidson precisa que la mujer de 50 años ingresó al centro médico inconsciente y con quemaduras químicas y ampollas severas en ambas extremidades superiores.

Irregularidades en procedimiento y lesiones graves

De acuerdo con el reporte legal, los agentes a cargo requirieron al menos siete punciones para conseguir una vía intravenosa periférica, llegando a doblar un instrumento en un ángulo de noventa grados durante las maniobras. Ante la intensidad de las dolencias, la propia interna guio verbalmente al personal mientras exclamaba que sentía que su "brazo iba a reventar".

La involucrada acumulaba casi tres décadas confinada en el corredor de la muerte estatal tras recibir una condena en 1996 por el homicidio de su compañera escolar Colleen Slemme, un historial judicial que la posicionaba para convertirse en la primera reclusa femenina ejecutada en el territorio desde el año 1819.

Suspenden ejecuciones y ordenan auditoría

El gobernador estatal Bill Lee decidió congelar la ejecución de las sentencias capitales programadas para el periodo anual en curso, disponiendo una investigación independiente respaldada por la Fiscalía General. Por su parte, la defensa jurídica de la afectada solicitó la intangibilidad de los elementos probatorios y la conmutación de la pena impuesta, en tanto que coberturas periodísticas locales reportaron que este suceso constituye el segundo fallo de ejecución documentado en la región durante el año.