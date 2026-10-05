Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro y Lula da Silva disputarán la presidencia en segunda vuelta

Brasil se encamina a una decisiva segunda vuelta electoral. El senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), y el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), disputarán la Presidencia luego de concentrar ampliamente los votos en una primera vuelta que dejó fuera de carrera a los otros diez aspirantes.

Flávio Bolsonaro sorprende y termina primero

Con el 99 % de los votos escrutados, Bolsonaro obtuvo el 47,17 %, mientras que Lula alcanzó el 44,99 %, una diferencia de poco más de dos puntos porcentuales. El resultado llamó la atención debido a que, aunque las principales encuestas habían registrado un crecimiento del senador durante las últimas semanas de campaña, ninguna anticipaba con claridad que terminaría encabezando la votación. Los demás candidatos no consiguieron superar individualmente el 3 % de los sufragios.

Los centros de votación cerraron a las 17:00 horas de este domingo tras permanecer abiertos desde las 08:00. La jornada de elecciones en Brasil, que también incluyó comicios regionales y legislativos, transcurrió sin incidentes graves, aunque las autoridades mantuvieron alertas debido a las fuertes lluvias registradas en algunas regiones. Cerca de 159 millones de brasileños estaban habilitados para participar en el proceso electoral.

Brasil utiliza desde 1996 un sistema electrónico de votación que permite conocer los resultados pocas horas después del cierre de las urnas. Esta vez, el rápido escrutinio confirmó un escenario altamente polarizado entre el oficialismo de Lula y el proyecto político encabezado por Flávio Bolsonaro, quien llegó a la candidatura presidencial respaldado por el Partido Liberal y por su padre.

Lula y Bolsonaro se preparan para una reñida segunda vuelta

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil se celebrará el domingo 25 de octubre y, según los sondeos publicados antes de la primera votación, se perfila como una disputa muy ajustada. Lula y Flávio Bolsonaro aparecían en escenarios de empate técnico, por lo que los votos de los candidatos eliminados podrían convertirse en un factor determinante para definir al próximo presidente brasileño.

A sus 80 años, Lula busca alcanzar un cuarto mandato no consecutivo al frente de Brasil. El histórico dirigente del PT ha centrado su campaña en los resultados de su actual Gobierno, destacando un crecimiento económico superior al 2 %, bajos niveles de desempleo y el incremento de la masa salarial, mientras Bolsonaro afrontará las próximas semanas con el impulso de haber terminado en primer lugar en la primera vuelta.