Alerta en Rusia por peste neumónica: una mujer murió y cerca de 200 aislados tras incidente en laboratorio

La técnica de laboratorio Daria Shipilova, de 28 años, falleció a comienzos de mes en la localidad siberiana de Shelekhov, cerca de Irkutsk, en Rusia, tras desarrollar una grave afección respiratoria ocasionada presuntamente por la exposición al patógeno Yersinia pestis, causante de la peste neumónica.

El deceso ocurrió en el Instituto de Investigación Antiplaga de Irkutsk, instalación especializada en el manejo de agentes infecciosos de alta peligrosidad, donde la profesional habría manipulado o roto accidentalmente un tubo de ensayo con muestras biológicas durante sus labores habituales.

Ante el riesgo de contagio de esta enfermedad, las autoridades sanitarias locales y la agencia federal Rospotrebnadzor desplegaron protocolos de contención que incluyeron la puesta en aislamiento de cerca de 200 personas catalogadas como contactos directos o indirectos, quienes permanecen sometidas a monitoreo médico mediante controles y análisis diarios de laboratorio.

Restricciones hospitalarias y acciones preventivas

Las medidas de restricción se implementaron en cinco recintos hospitalarios de la zona de Irkutsk por un periodo estimado de tres semanas, abarcando los hospitales clínicos urbanos número 1, 3 y 10, el Hospital Clínico Infantil Ivanovo-Matreninskaya y una maternidad de Shelekhov a donde fue trasladada inicialmente la trabajadora.

En paralelo, las acciones preventivas alcanzaron al sector industrial local, donde la planta de aluminio de Shelekhov ordenó el uso de mascarillas y solicitó reportar síntomas sospechosos, mientras que la administración municipal de Baykalsk emitió un comunicado solicitando evitar viajes a la zona que fue eliminado de sus canales oficiales menos de dos horas más tarde, según informó el medio regional independiente Liudi Baikala.