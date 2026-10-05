¡España irá a las urnas! Pedro Sánchez adelanta elecciones generales al 29 de noviembre

La decisión ocurre en medio de una fragmentación parlamentaria marcada por el rechazo de iniciativas del Ejecutivo por parte de la oposición.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció desde el Palacio de Moncloa el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, luego de la reciente derrota parlamentaria que sufrió su Ejecutivo con el rechazo de dos decretos relacionados con vivienda.

Asimismo, informó que convocará un Consejo de Ministros extraordinario para formalizar la disolución del Parlamento y la convocatoria electoral, de acuerdo con los plazos establecidos por la legislación española.

La decisión se produce en un contexto de fragmentación parlamentaria, luego de que los decretos de vivienda fueran rechazados con los votos del Partido Popular (PP), Vox y Junts.

DERROTA PARLAMENTARIA ACELERA CONVOCATORIA ELECTORAL

Los dos reales decretos rechazados por el Congreso incluían medidas destinadas a atender problemas relacionados con el acceso a la vivienda. Sin embargo, la falta de apoyo parlamentario impidió que las iniciativas continuaran adelante y representó un nuevo revés para el Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante su declaración institucional, el mandatario reconoció que su gestión ha tenido errores, pero defendió la necesidad de que los ciudadanos acudan nuevamente a las urnas.

SÁNCHEZ CUESTIONA A LA OPOSICIÓN

Por otro lado, cuestionó duramente el papel de la oposición durante la actual legislatura, donde ha enfrentado a una oposición que consideró como la peor de la historia democrática del país, debido a sus cuestionamientos al sistema electoral y a su rechazo a diversas políticas impulsadas por el Ejecutivo.