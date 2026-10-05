Trump crea la “Fuerza de la Superinteligencia” para impulsar el desarrollo de IA en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de la "Fuerza de la Superinteligencia", un comité de coordinación federal destinado a centralizar los esfuerzos gubernamentales en inteligencia artificial.

Dicho anuncio, difundido por el mandatario a través de su plataforma Truth Social, tiene como objetivo principal garantizar que el país mantenga su liderazgo mundial en esta tecnología, la cual considera de una magnitud superior a la Revolución Industrial y a Internet.

Conducción y funciones del nuevo comité

La nueva unidad gubernamental estará a cargo de la relación del Ejecutivo con consumidores, organizaciones públicas, proveedores y empresas del sector. La conducción de este comité federal recaerá en el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton; el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson; el subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería y director de Tecnología, Emil Michael; y el director de la Oficina de Gestión de Personal, Scott Kupor.

La medida se oficializó después de que Trump ordenara reemplazar el término "inteligencia artificial" por "superinteligencia" en las comunicaciones oficiales, en un contexto de crecientes críticas internas sobre las consecuencias de estos avances. Previamente al anuncio, el presidente recibió en la Casa Blanca a los principales responsables de empresas tecnológicas para analizar la seguridad de sus desarrollos y la expansión de los centros de datos necesarios para sostener el crecimiento del sector.

Acuerdo de seguridad con líderes tecnológicas

Tras el encuentro en la residencia presidencial, Trump firmó junto con Sundar Pichai, Elon Musk, Dario Amodei, Mark Zuckerberg, Jensen Huang y Greg Brockman un acuerdo voluntario enfocado en reforzar la seguridad de la industria. El compromiso establecido contempla la implementación de controles internos sobre las capacidades y el comportamiento de los modelos tecnológicos, así como evaluaciones de riesgos y revisiones externas orientadas a mitigar amenazas específicas como los ciberataques.