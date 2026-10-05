Rusia: ponen en cuarentena hospitales tras muerte de trabajadora de laboratorio por neumonía de origen desconocido

Como medida preventiva, alrededor de 197 personas que habrían tenido contacto con la trabajadora fueron sometidas a vigilancia sanitaria.

Las autoridades rusas pidieron mantener la calma tras la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en la peste en Irkutsk, Siberia. Los primeros análisis realizados después de su fallecimiento no detectaron rastros de la enfermedad, mientras continúan las medidas de vigilancia sanitaria.

Daria Chipilova, técnica de laboratorio de 28 años del Instituto de Lucha contra la Peste de Irkutsk, falleció luego de un incidente que, según versiones difundidas inicialmente por medios locales, habría involucrado la rotura de un tubo de ensayo. Estas informaciones generaron preocupación ante la posibilidad de que hubiera contraído peste neumónica.

PESTE NEUMÓNICA

La peste neumónica es una enfermedad causada por la bacteria Yersinia pestis. Sin embargo, las autoridades rusas señalaron que las pruebas realizadas no encontraron evidencia de que esta enfermedad haya sido la causa del fallecimiento.

Como medida preventiva, alrededor de 197 personas que habrían tenido contacto con la trabajadora fueron sometidas a vigilancia sanitaria. De ese grupo, 189 fueron hospitalizadas para seguimiento. Las autoridades aclararon que estas medidas responden a una sospecha de infección y no significan que se hayan confirmado casos de peste.

El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, convocó a una reunión extraordinaria con responsables sanitarios y comunicó que los primeros análisis habían resultado negativos. Asimismo, señaló que los familiares y allegados que permanecen en cuarentena podrían recibir el alta durante la próxima semana.

Mientras tanto, las autoridades mantienen las medidas de prevención en algunos establecimientos sanitarios de Irkutsk. Rusia sostiene que la situación se encuentra bajo control y, por el momento, no se han anunciado medidas adicionales a nivel nacional.