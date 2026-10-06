OMS pide explicaciones a Rusia por posible caso mortal de peste neumónica en Siberia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó a las autoridades de Rusia información adicional sobre la muerte, ocurrida el pasado 2 de octubre, de una trabajadora de un laboratorio de la región de Irkutsk, en Siberia, ante la sospecha de que podría tratarse de un caso de peste neumónica. El organismo internacional aclaró que la causa del fallecimiento todavía no ha sido confirmada oficialmente y mantiene un seguimiento estrecho de la situación.

OMS activa vigilancia por posible peste neumónica

El portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, informó que el organismo todavía no ha recibido una notificación oficial a través del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Tras detectar el caso mediante su sistema interno de vigilancia, la organización contactó con las autoridades rusas el 3 de octubre y, entre el 3 y el 5 de octubre, incorporó al seguimiento a especialistas de sus oficinas de Copenhague y Ginebra, incluidos expertos en patógenos de alto riesgo.

Según la evaluación preliminar de la OMS, el riesgo sanitario es considerado “entre moderado y bajo” en Irkutsk, “bajo” para Rusia y “muy bajo” para Europa. Las autoridades rusas, además, identificaron a las personas que estuvieron en contacto con la trabajadora fallecida y mantienen vigilancia sobre ellas. Hasta el momento, de acuerdo con la información disponible, ninguno de estos contactos habría presentado síntomas.

Laboratorio estudiaba patógenos peligrosos

La trabajadora fallecida laboraba en un centro que investiga patógenos peligrosos, incluida la bacteria causante de la peste, en una zona de Siberia donde la enfermedad puede encontrarse de manera natural entre animales salvajes. La OMS señaló que todavía se realizan las verificaciones necesarias para determinar si la peste neumónica fue efectivamente la causa de la muerte.

El caso también generó atención internacional. El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta el 4 de octubre, mientras que el Kremlin pidió mantener la calma y remitirse a la información de las autoridades sanitarias rusas. Medios locales también reportaron la supuesta puesta en cuarentena de varios hospitales de Irkutsk, incluido un centro pediátrico, aunque la OMS no confirmó esta información.