Paramount compra Warner Bros. Discovery: ¿qué pasará con CNN tras la histórica fusión?

Paramount Skydance concretó este martes 6 de octubre la compra de Warner Bros. Discovery, una operación valorada en aproximadamente US$110 mil millones que da origen a Skydance, uno de los mayores conglomerados de entretenimiento y medios del mundo. La histórica fusión coloca bajo una misma estructura a los estudios Paramount y Warner Bros., las plataformas Paramount+ y HBO Max, las cadenas CNN y CBS News, además de HBO y un extenso catálogo de películas, series, deportes y reconocidas franquicias internacionales.

CNN y CBS News bajo un mismo gigante mediático

La nueva compañía será encabezada por David Ellison, presidente y CEO de Skydance, mientras el exejecutivo de Mattel Ynon Kreiz asumirá como codirector ejecutivo. La familia Ellison tendrá la mayor participación accionaria de la nueva empresa y, junto con RedBird Capital Partners, controlará la totalidad de las acciones con derecho a voto. La operación también convierte al grupo en una potencia del streaming, con más de 200 millones de suscriptores entre sus diferentes plataformas.

Sin embargo, uno de los puntos que genera mayor atención está en CNN. La familia Ellison ha mantenido vínculos con Donald Trump, mientras el mandatario ha protagonizado durante años fuertes enfrentamientos con la cadena por su cobertura periodística. Trump ha cuestionado públicamente a CNN en reiteradas oportunidades e incluso, durante el proceso de venta de Warner Bros. Discovery, sostuvo que consideraba “imperativo” que la cadena cambiara de propietario. La situación alimentó interrogantes dentro de la industria sobre si el cambio de dueño podría tener algún impacto sobre una redacción que ha mantenido una cobertura independiente de la Casa Blanca y que recientemente volvió a enfrentarse con la administración Trump por el acceso de sus periodistas.

¿Cambiará la línea editorial de CNN?

Por ahora, Paramount Skydance ha enviado señales de continuidad. Mark Thompson permanecerá como presidente y editor en jefe de CNN, mientras Bari Weiss continuará al frente de CBS News. Ambos reportarán a Ellison y Kreiz, pero las dos cadenas mantendrán estructuras de liderazgo separadas. Thompson aseguró a los trabajadores de CNN que tiene confianza en que la nueva administración respaldará la independencia periodística de la cadena y que continuará ejerciendo sus actuales responsabilidades editoriales.

La protección de esa autonomía también quedó incorporada en los acuerdos que permitieron superar las disputas legales contra la fusión. Paramount se comprometió a crear una junta independiente de cinco miembros encargada de establecer y supervisar principios editoriales para CNN y CBS News. El mecanismo surge después de meses de cuestionamientos políticos y antimonopolio por la concentración de dos importantes cadenas informativas bajo una misma corporación. Con la operación ya cerrada, la atención estará ahora sobre cómo convivirán CNN y CBS News dentro de Skydance y, especialmente, si CNN conservará en la práctica la independencia editorial que la nueva administración ha prometido respetar. (Con ifnormación de DW).