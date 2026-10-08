Tragedia en Chile: Aluvión en zona residencial arrastra decenas de vehículos

Un intenso aluvión afectó la tarde del jueves a la zona más exclusiva de Santiago de Chile, luego de que fuertes lluvias en un corto periodo provocaran el desborde de la quebrada Honda. La corriente de agua y barro inundó varias calles de la Región Metropolitana y arrastró automóviles, vehículos de transporte público y árboles. La comuna de Las Condes, ubicada al noreste de la capital, fue una de las zonas más afectadas.

De acuerdo con información de Carabineros, el torrente avanzó por la calle General Blanche hacia el poniente, tras el desborde de un canal ubicado en la calle Francisco Bulnes Correa. Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades decretaron alerta roja y exhortaron a los conductores a no circular por los sectores de San Carlos de Apoquindo y las avenidas afectadas, donde varios vehículos quedaron a merced de la corriente.

La emergencia también afectó instalaciones de salud, entre ellas el centro médico de la Universidad de los Andes y la Clínica San Carlos de Apoquindo UC Christus, cuyos ambientes y pasillos quedaron inundados. Los equipos de emergencia desplegaron acciones para atender la situación, mientras el Cuerpo de Bomberos de Santiago dispuso el acuartelamiento general de sus dotaciones ante la complejidad del incidente. Asimismo, la Universidad de los Andes restringió temporalmente el ingreso y la salida de personas de su campus por motivos de seguridad.

APOYO DE LAS AUTORIDADES

El Gobierno chileno informó que el presidente José Antonio Kast coordinó acciones con autoridades del Interior y dispuso el traslado de funcionarios para apoyar las labores de respuesta en Las Condes. En tanto, se pidió evitar sectores como Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche. Hasta el momento del reporte, no se había confirmado oficialmente la existencia de personas heridas.