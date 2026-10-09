Gobierno peruano habilita canales de atención a connacionales tras aluvión registrado en Chile

El Gobierno peruano expresó su solidaridad con la República de Chile tras el aluvión registrado la tarde de ayer en la comuna Las Condes, en la Región Metropolitana de Santiago.

Mediante un comunicado difundido en las redes sociales, nuestra Cancillería dio cuenta del desastre natural que hasta el momento deja seis heridos y considerables daños materiales.

REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA

Asimismo, la entidad nacional señaló que monitorean permanentemente la situación y están pendientes de cualquier requerimiento de asistencia por parte de nuestros connacionales.

Para ello pusieron a disposición el número: +56 9 6309 2991 y el correo electrónico secretaria@conpersantiago.cl; indicaron que las consultas y solicitudes serán atendidas con premura.