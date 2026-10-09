México: al menos diez muertos y dieciséis heridos deja pelea en una cárcel del estado de Sinaloa

Según primeros informes, al menos diez muertos y dieciséis heridos, varios de ellos graves, dejó la tarde de ayer una riña en el penal El Castillo de la ciudad de Mazatlán, en el estado de Sinaloa (noroeste de México).

Entre los fallecidos hay nueve reclusos y un menor de edad que estaba de visita, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, mientras que los dieciséis heridos son personas privadas de la libertad.

FISCALÍA INVESTIGA

La pelea, entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cartel de Sinaloa, fue controlada luego de la intervención de policías federales; la Fiscalía del estado ya investiga el caso para esclarecer los violentos hechos.

Tras el incidente, las autoridades del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude) señalaron que la prisión está en calma y que temporalmente se suspendieron las visitas de los familiares.