Siete encapuchados roban 30 mil botellas de vino de alta gama en Italia

La empresa Marchesi Antinori advirtió a sus clientes internacionales sobre posibles ofertas de vino robado y recomendó comprar únicamente a través de distribuidores oficiales.

Una de las bodegas más reconocidas de Italia denunció el robo de aproximadamente 30 mil botellas de vino, valorizadas en cinco millones de euros. El hecho ocurrió en las instalaciones de Marchesi Antinori, ubicada en la región de Toscana.

De acuerdo con una primera reconstrucción de los hechos, siete individuos enmascarados ingresaron al establecimiento durante la noche del sábado. Los sospechosos habrían desactivado el sistema de alarma y cargado en dos camiones numerosas cajas con botellas de vino tinto de alta calidad, correspondientes a la cosecha de 2023.

Los trabajadores descubrieron la sustracción recién el lunes por la mañana, cuando regresaron a sus labores. Según Renzo Cotarella, director ejecutivo de la compañía, el precio de cada botella robada oscila entre los 150 y casi 500 euros, lo que refleja el elevado valor de la mercadería sustraída.

INVESTIGAN A BANDA ESPECIALIZADA EN ROBOS DE VINOS

Cotarella señaló que los responsables podrían integrar una banda altamente organizada, posiblemente vinculada con otros robos registrados en bodegas italianas durante los últimos meses. Las autoridades investigan las circunstancias del asalto y el posible destino de las botellas.

La empresa, dirigida por Albiera Antinori, también comenzó a advertir a sus clientes en distintos países para prevenir posibles compras de vino robado. La recomendación es desconfiar de las ofertas que aparezcan fuera de los canales oficiales de distribución.

ROBO MILLONARIO A OTRA BODEGA

Por otro lado, el diario Corriere della Sera, los investigadores consideran que estos delitos podrían realizarse por encargo. Un antecedente ocurrió a mediados de septiembre en la bodega Conterno Fantino, ubicada en Monforte d'Alba, donde fueron sustraídas 3 mil botellas de Barolo Sorì Ginestra, incluidos formatos magnum y jeroboam. El valor de lo robado se estimó entre 300 mil y 400 mil euros.