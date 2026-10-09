Jueza sudafricana gana premio Nobel de la Paz por su incansable defensa de los derechos humanos

Esta mañana, el Premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a Navanethem "Navi" Pillay, de Sudáfrica, una destacada jurista de 85 años defensora del derecho internacional y los derechos humanos en el mundo.

"La galardonada de este año ha sido fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente", señaló el Comité Noruego del Nobel.

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Navi Pillay presidió, entre otros, la comisión de investigación independiente de la ONU que acusó a Israel de cometer un genocidio en Gaza. Actualmente, es jueza en la Corte Internacional de Justicia.

"En un momento de grandes desafíos para el orden jurídico internacional y el Estado de derecho, este reconocimiento reviste una importancia especial", destacó la entidad en un comunicado.