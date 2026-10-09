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Hace 51 minutos

Jueza sudafricana gana premio Nobel de la Paz por su incansable defensa de los derechos humanos

"En un momento de grandes desafíos para el orden jurídico internacional, este reconocimiento reviste una importancia especial", señaló el Comité Noruego del Nobel.

Foto RPP



Esta mañana, el Premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a Navanethem "Navi" Pillay, de Sudáfrica, una destacada jurista de 85 años defensora del derecho internacional y los derechos humanos en el mundo.

"La galardonada de este año ha sido fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente", señaló el Comité Noruego del Nobel.

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Navi Pillay presidió, entre otros, la comisión de investigación independiente de la ONU que acusó a Israel de cometer un genocidio en Gaza. Actualmente, es jueza en la Corte Internacional de Justicia.

"En un momento de grandes desafíos para el orden jurídico internacional y el Estado de derecho, este reconocimiento reviste una importancia especial", destacó la entidad en un comunicado.


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