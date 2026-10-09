Terremoto de magnitud 7.6 sacudió esta tarde Panamá

Esta tarde, a las 12:56 p.m. (hora local), un fuerte sismo de magnitud 7.6 remeció el sureste de Panamá, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El epicentro del temblor se ubicó a 39 kilómetros al noroeste de la ciudad de Tonosí, a unos 4 kilómetros de profundidad, informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

FUERTE RÉPLICA

Minutos después del terremoto inicial se reportó una réplica de magnitud 6.0. El fuerte sismo llegó a sentirse en la vecina Colombia, desatando igualmente el terror entre los ciudadanos.

La prensa reporta daños materiales de consideración en distintas localidades del país, aunque aún no ha informado oficialmente de víctimas mortales o heridos por el movimiento telúrico.