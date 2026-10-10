Papa León XIV califica de "inadmisible" la pena de muerte por atentar contra la dignidad humana

El papa León XIV calificó este sábado 10 de octubre de "inadmisible" la pena de muerte al señalar que atenta directamente contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona, privando a los condenados de la oportunidad de redimirse.

A través de sus cuentas en la red social X, redactados en español, inglés, italiano, francés, alemán, portugués, árabe, polaco y latín, sostuvo que el bien común y la justicia pueden salvaguardarse sin recurrir a la sanción capital, apoyándose en la etiqueta #NoDeathPenalty para sumarse a las actividades por el Día Mundial contra la Pena de Muerte que se conmemora cada 10 de octubre.

El santo padre argumentó que en la actualidad se han desarrollado sistemas penitenciarios eficaces capaces de proteger a la ciudadanía sin arrebatar por completo la opción de redención a los culpables.

Caso Fort Hood y postura de Trump

Aunque la declaración no hizo alusión directa al caso, la manifestación del papa se produce en medio del debate generado en Estados Unidos por la próxima ejecución del exmayor del Ejército Nidal Malik Hasán, condenado a pena capital por asesinar a 13 personas y herir a otras 32 durante el tiroteo en la base militar de Fort Hood, Texas, en 2009.

Según adelantó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el ajuste de cuentas está fijado para el 3 de diciembre mediante un pelotón de fusilamiento en la misma instalación militar y se transmitirá en vivo, medida respaldada por el presidente Donald Trump, quien afirmó que el condenado "se lo merece".