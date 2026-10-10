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Hace 28 minutos

Arabia Saudita: rebeldes hutíes atacan aeropuerto dejando 12 muertos y más de 300 heridos

Este es el segundo atentado atribuido a los sediciosos contra el terminal aéreo en las últimas 24 horas, luego que ayer viernes un bombardeo causó la muerte de tres personas.

Foto RPP



Las autoridades saudíes informaron que 12 personas murieron y 309 resultaron heridas en el ataque con misiles de este sábado contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, atribuido a los insurgentes chiíes hutíes de Yemen.

Hasta el momento, se desconoce cuándo serán reanudadas las operaciones en el terminal aéreo, que fueron suspendidas temporalmente debido a los considerables daños a su infraestructura que dejaron los misiles de los sediciosos.

POSICIONES EN YEMEN

Este es el segundo ataque atribuido a los rebeldes hutíes contra el aeropuerto de Riad en las últimas 24 horas, luego que ayer viernes sus misiles causaran la muerte de tres personas y daños en un avión de la aerolínea saudí.

Los extremistas afirman que sus ataques son una respuesta a los bombardeos de Arabia Saudí contra sus posiciones en Yemen y en apoyo a la ofensiva de las fuerzas leales al Gobierno yemení internacionalmente reconocido.


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