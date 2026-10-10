Arabia Saudita: rebeldes hutíes atacan aeropuerto dejando 12 muertos y más de 300 heridos

Las autoridades saudíes informaron que 12 personas murieron y 309 resultaron heridas en el ataque con misiles de este sábado contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, atribuido a los insurgentes chiíes hutíes de Yemen.

Hasta el momento, se desconoce cuándo serán reanudadas las operaciones en el terminal aéreo, que fueron suspendidas temporalmente debido a los considerables daños a su infraestructura que dejaron los misiles de los sediciosos.

POSICIONES EN YEMEN

Este es el segundo ataque atribuido a los rebeldes hutíes contra el aeropuerto de Riad en las últimas 24 horas, luego que ayer viernes sus misiles causaran la muerte de tres personas y daños en un avión de la aerolínea saudí.

Los extremistas afirman que sus ataques son una respuesta a los bombardeos de Arabia Saudí contra sus posiciones en Yemen y en apoyo a la ofensiva de las fuerzas leales al Gobierno yemení internacionalmente reconocido.