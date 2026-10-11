Papa León XIV anuncia que deberá operarse de un nódulo en el pulmón en fase "muy inicial"

El papa León XIV anunció este domingo desde la ventana del Palacio Apostólico que será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días para extirpar un nódulo pulmonar detectado en una fase muy inicial.

El pontífice comunicó la noticia ante los miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro tras concluir el rezo del Ángelus. Según explicó, este hallazgo se produjo durante exámenes médicos rutinarios.

Los especialistas identificaron una lesión circunscrita y bien localizada en el pulmón. Ante este diagnóstico, el equipo médico determinó la conveniencia de proceder con la extirpación, una directriz que el líder religioso decidió acatar siguiendo el consejo profesional.

Estado de salud y agenda de viajes

El pontífice de 71 años, expresó su agradecimiento por la cercanía espiritual de los fieles y solicitó oraciones. Este anuncio médico se da de manera previa al viaje apostólico programado del 6 al 17 de noviembre hacia Uruguay, Argentina y Perú.

Previamente al aviso sobre su salud, el sumo pontífice saludó en Roma a los integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros y confirmó su desplazamiento al país andino. El líder católico agradeció las plegarias por su futura visita pastoral a la nación sudamericana, de la cual posee la nacionalidad debido a sus años de servicio como misionero y obispo.