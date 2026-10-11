Señor de los Milagros llegó en procesión al Vaticano y recibió la bendición del papa León XIV

Esta mañana, el papa León XIV saludó a los integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma, quienes llevaron el anda con la imagen del Cristo de Pachacamilla a la plaza de San Pedro, en el Vaticano.

«Saludo a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros y a todos aquellos que han participado en la procesión con el venerado icono del Crucificado», dijo el religioso y bendijo al Cristo Moreno.

AGRADECIÓ ORACIONES

Luego el sumo pontífice agradeció las oraciones de los devotos por su próxima visita pastoral al Perú. «Gracias por vuestra oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú», manifestó emocionado.

El Santo Padre visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026; cumplirá actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, que comprenden celebraciones eucarísticas, encuentros con jóvenes, autoridades, etc.