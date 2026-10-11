Estados Unidos: al menos ocho muertos y tres heridos graves deja balacera en una vivienda

Según se conoció, ocho personas murieron y tres resultaron heridas de gravedad en una casa de la localidad de Eerie, al norte del estado de Pensilvania, Estados Unidos, en un tiroteo iniciado por un sujeto que luego se quitó la vida.

La balacera se registró el viernes último en horas de la tarde. Al lugar llegaron unidades policiales que encontraron dos mujeres muertas en la calle e intentaron reducir al atacante, que se suicidó disparándose en la cabeza.

SIN MEDIAR PALABRA

Testigos refieren que el sospechoso, de unos 30 años, llegó al inmueble de Eerie y disparó contra las mujeres que estaban en el exterior. Luego ingresó a la casa y baleó, sin mediar palabra, a seis personas más, incluidos dos niños.

Los decesos fueron confirmados en un pronunciamiento por el municipio de Eerie, donde se precisó que las muertes no fueron resultado de ningún enfrentamiento prolongado o demora de parte de la Policía, que investiga el caso.