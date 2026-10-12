Estadounidenses Michael Woodford y Robert Hall ganan el Premio Nobel de Economía

Los economistas estadounidenses Robert Hall y Michael Woodford fueron galardonados este lunes con el Premio Nobel de Economía por desarrollar modelos teóricos basados en el comportamiento microeconómico de hogares y empresas para orientar la toma de medidas eficaces ante crisis y recesiones.

"Los trabajos de los premiados nos han legado una base teórica sólida para los modelos empleados hoy día por los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo", destacó John Hassler, presidente del comité del Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel.

Origen y desarrollo de modelos microeconómicos

El desarrollo de estas nuevas herramientas surgió durante la crisis petrolera de los años 1970, etapa en la que los modelos keynesianos tradicionales resultaron inoperantes para gestionar los altibajos económicos.

Frente a ese escenario, los investigadores optaron por construir sus modelos sobre una base microeconómica en lugar de basarse únicamente en relaciones estadísticas entre variables macroeconómicas como la inflación, la producción y el consumo. De esta forma, analizaron cómo las acciones y preferencias individuales de la población impactan en el conjunto de la actividad económica.

Impacto de investigaciones

Dentro de los aportes específicos, el jurado explicó que Robert Hall, de 83 años, resolvió en 1978 un problema histórico al demostrar que las variaciones en el patrón de consumo de las familias dependen de información nueva e impredecible al anticipar sus ingresos futuros.